İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de 'hamsi avı' yasaklandı

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki sayılarında artması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı 10 gün avlanma yasağı getirdi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsilerin yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki sayılarında artış olduğu tespit edildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan bölgede, ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğu bildirildi.

Söz konusu yasak 8 Ocak saat 00.01 ile 18 Ocak 00.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yasak süresince balıklarla ilgili gözlem ve incelemeler yapılacak. Bir düzelme olmaması halinde 10'ar günlük periyodlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek.

Hamsi avına Marmara Bölgesi'nde devam edilebilecek.