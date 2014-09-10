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Kültür-Sanat

Woody Allen: Öldükten sonra beni de, filmlerimi de yakın

Türkiye'de Ekim ayında 47. filmi vizyona girecek olan ünlü yönetmen Woody Allen, öldükten sonra kendisi ile birlikte filmlerinin yakılmasını istedi

10 Eylül 2014 14:28

ABD’li yönetmen Woody Allen, ölümünden sonra filmlerinin yakılmasını istedi.

Allen İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, “Herkes mezarıma gelip ziyaret edebilir, filmlerimi izleyebilir. Ama ben öldükten sonra tüm bunlar anlamsız. Ben yakılmak istiyorum çünkü kremasyona inanıyorum. O gün geldiğinde, benimle birlikte bütün filmlerimin yakılmasını vasiyet ediyorum” dedi ve bunun umrunda olmadığını belirtti.

 

Ekim ayında 47. filmi vizyona girecek

 

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın 47. filmi olacak 'Magic in the Moonlight' 10 Ekim 2014'te Türkiye'de vizyona girecek.

Colin Firth ve Emma Stone gibi sinemanın sevilen yüzlerinden oluşan film iki farklı zaman diliminde geçiyor, 1930’lar ve günümüz arasında geçişler yapıyor.

Romantik komedi tarzında olan filmin çekimleri Güney Fransa'da gerçekleşti.

 

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