Woody Allen'a Rio'dan teklif

Filmlerini dünyanın farklı şehirlerinden çekmeyi alışkanlık haline getiren Woody Allen’a Rio de Janeiro belediye başkanından teklif var. Başkan, ünlü yönetmenin Rio’da film çekmesi için tüm maddi imkanları zorlayacağını açıkladı.



Rio de Janeiro şehrinin Belediye Başkanı Eduardo Paes, ünlü yönetmenin Rio’da film çekmesi için her şeyi göze aldığını belirtti. Paes, “ Tüm yapım masraflarını karşılayacağım. Buraya gelip film çekmesi için ne kadar para gerekiyorsa ödemeye hazırım” dedi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, belediye başkanı şimdiden Woody Allen’ın kız kardeşi ve New York’taki mimar komşusu Calatrava’yla iletişime geçti. Paes, halktan gelecek eleştirilere de hazır olduğunu ifade etti.

Woody Allen, daha önce Barcelona, Paris, Londra ve Roma’da film çekmişti. Rio de Janeiro ise 2016 olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak.