Woody Allen memleketine dönüyor

Usta yönetmen Woody Allen Avrupa turunu noktaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni filmini Kopenhag kentinde çekeceği ile ilgili haberler çıkan Woody Allen'ın Avrupa turunu Roma ile noktaladığı, yeni filmini Amerika’da çekeceği açıklandı.

Allen yeni filmini New York’ta ve San Fransisco’da çekecek. Yeni filminin senaryosunu yazmaya devam eden Allen, Cate Blanchett ve Bradley Cooper ile çalışmak istediğini de açıkladı.

Ünlü yönetmenin 'Vicky Cristina Barcelona' ve 'Midnight in Paris'in ardından yine Avrupa'da çektiği 'To Rome with Love' Amerika’da 22 Haziran’da gösterime girecek.