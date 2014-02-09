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Woody Allen, evlatlık kızını taciz ettiği iddialarını reddetti

Woody Allen, kendisini taciz ettiğini söyleyen evlatlık kızı Dylan Farrow'un annesi tarafından istismar edildiğini ve iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti

09 Şubat 2014 12:28

ABD’li ünlü aktör ve yönetmen Woody Allen, evlatlık kızı Dylan Farrow'un kendisine yönelttiği taciz suçlamalarını yeniden reddetti.

Allen, evlatlık edindiği Dylan Farrow'un geçen hafta sonu New York Times'a gönderdiği açık mektupta, "üvey babası tarafından yedi yaşındayken taciz edildiğine" ilişkin iddiaları, New York Times'a gönderdiği açık mektup aracılığıyla yanıtladı.

Mektubunda eski hayat arkadaşı Mia Farrow'u kötü niyetli ve kindar olarak niteleyen Allen, ''Tabii ki Dylan'ı taciz etmedim. Onu çok sevdim. Bir gün, kendisini seven bir babadan mahrum bırakıldığını ve kızının iyiliğinden ziyade kişisel öfkesini körüklemeyi tercih eden bir anne tarafından istismar edildiğini anlayacağını ümit ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili ilk açıklamayı temsilcisi Leslee Dart aracılığıyla yapan Allen'ın, iddiaları "asılsız ve utanç verici" bulduğu belirtilmişti.

Dylan Farrow, 1992 yılında ailenin Connecticut'taki evinde Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürmüş ancak ayrıntıya girmemişti.

Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etmişti.

Eşiyle Florida'da yaşayan ve adını değiştiren Dylan Farrow'un ilk kez kamuoyuna bu şekilde açıkladığı taciz iddialarıyla ilgili daha önce soruşturma başlatılmış ancak ünlü oyuncuya suçlama yöneltilmemişti.

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