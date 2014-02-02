Woody Allen'ın evlatlık kızından Allen'a taciz suçlaması!

Amerikalı aktör ve yönetmen Woody Allen'ın evlat edindiği, eski eşi Mia Farrow'un kızı Dylan Farrow, yedi yaşındayken üvey babasının kendisine tacizde bulunduğu iddia etti.

Dylan, New York Times gazetesine gönderdiği açık mektupta, Allen'ın yaptıklarının zaman içinde kendisini esir aldığını ifade ederek, "onun diğer küçük kızlara yaklaşmasına izin verdiği için kendisini suçlu hissettiğini" söyledi.

Dylan Farrow, mektubunda, 1992 yılında ailenin Connecticut'taki evinde Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürdü ancak ayrıntıya girmedi.

Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etti.

Allen iddiaları kabul etmedi

Dylan Farrow'un iddialarına internet sitesinde yer veren New York Times, Woody Allen'ın konuyla ilgili yorum yapmayı kabul etmediğini bildirdi.

Farrow'un ilk kez kamuoyuna açıkladığı taciz iddialarıyla ilgili daha önce soruşturma başlatıldığı ancak ünlü oyuncuya suçlama yöneltilmediği belirtiliyor.