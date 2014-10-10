Windows 10'da yeni neler var

Geçen hafta ilk kez gösterilen Windows 10'daki yenilikler, Microsoft tarafından anlatılmış olsa da, yeni işletim sisteminde bahsedilmeyen bazı işlevler de var.

Radikal'in haberinde, işletim sistemiyle zaman geçirenlerin keşfettiği, ancak Microsoft'un göstermediği 8 işleve yer veriliyor:



1. Komut satırında CTRL+V'den fazlası var

Microsoft, komut satırında artık CTRL+V klavye kısayolunu kullanabileceğimizi söylemişti. Ancak aslında çok daha fazlası var. Komut satırı penceresinin başlık çubuğuna sağ tıklayın ve Properties'e tıklayın. Experimental sekmesine geldiğinizde etkinleştirebileceğiniz birkaç seçenek daha göreceksiniz.



2. Uyarılardaki yenilikler

Windows 10 ile birlikte uyarılar, daha baskın bir hal alıyor. Örneğin Dropbox'un uyarıları, ekranın sağ üst tarafında, daha büyük, dikdörtgen bir kutucuk içerisinde gösteriliyor. Değişiklikler şimdilik sadece görsel de olsa, Windows 10'un final sürümünde tam fonksiyonlu bir uyarı merkezinin bulunacağına dair söylentiler ve sızıntılar var.



3. Geri Dönüşüm Kutusunu Başlat Menüsüne veya Görev Çubuğuna tutturabilirsiniz

Windows 10 ile birlikte önceden yapması fazlasıyla karmaşık olan bir işlem, kolaylaşıyor. Windows 10'da Geri Dönüşüm Kutusunu basit bir sağ tıklamayla Başlat Menüsüne ekleyebilir, isterseniz buradan Görev Çubuğuna sürükleyebilirsiniz.



4. Yeni "Home" konumu

Windows'un önceki sürümlerinde bir Dosya Gezgini penceresi açtığınızda karşınıza sürücülerinizi ve kitaplıkları içeren bir liste geliyordu. Windows 10'da ise yeni bir pencere açtığınızda karşınıza "Home" sayfası geliyor. Bu sayfa, Favorilerinizi, sıkça kullandığınız klasörleri ve dosyaları bir araya getiriyor.



5. Klavye kısayollarıyla sanal masaüstlerini kullanmak çok kolay

Win+Tab klavye kısayolları, artık sanal masaüstleriniz arasında geçiş yapmanıza izin veren bir arayüzü ekrana getiriyor. İsterseniz CTRL+Win+Sağ veya Sol tuşlarına basarak açık sanal masaüstleriniz arasında anında geçiş yapabilirsiniz.



6. Dosya Geçmişi'ne Özellikler'den erişin

Windows 8'de gizli bulunan faydalı işlevlerden biri, Dosya Geçmişi idi. Windows 10'daysa dosyalarınızın önceki sürümlerine dosyaya sağ tıklayıp Properties'e tıklayarak, ardından Previous Versions sekmesine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz.

7. Cortana masaüstüne gelebilir

Windows Phone'un popüler sesli kişisel yardımcısı, şu an Windows 10'da kullanılabilir durumda değil. Ancak bu işlevin yeni işletim sistemine geleceğine dair "kanıtlar", internete sızmış durumda. Dolayısıyla Windows 10'un final sürümü çıkmadan önce, bir mikrofona sahip olmanızda fayda var.



8. Microsoft'a geri bildirimde bulunabilirsiniz

Windows, Teknik Önizleme sürümünü kullanırken size zaman zaman çeşitli işlevler hakkındaki fikrinizi sorabiliyor. Ancak isterseniz Windows Feedback uygulamasını kullanarak kendi geri bildirimlerinizi de oluşturabilirsiniz.