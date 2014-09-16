Windows 9, 30 Eylül'de tanıtılacak

Windows 8.1 güncellemesinin ardından kullanıcıların gözlerini çevirdiği Windows 9 için tarih açıklandı. Yazılım devi Microsoft, 30 Eylül tarihinde San Francisco'da gerçekleştireceği etkinlik üzerine davetiyelerini yollamaya başladı. her ne kadar davetiyeler üzerinde Windows 9 ibaresi yer almasa da, şirketin bu etkinliği yeni işletim sistemine ayıracağı düşünülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Windows 9 ile birlikte kullanıcıların yokluğundan şikayet ettiği Başlat menüsü yenilenmiş haliyle geri dönüyor. Windows 8 ile birlikte hayatımıza giren metro arayüzü (şimdiki adıyla modern arayüz) masaüstü kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenemedi.

Eleştirilerin odak noktası olan metro arayüzünü klasik başlat menüsüyle birleştiren Microsoft'un Windows 9'da bu yeni yapıyı kullanıma sunması bekleniyor. Verilen bilgilere göre, 30 Eylül etkinliğinde kurumsal pazara yönelik yenilikler de önemli yer tutacak.