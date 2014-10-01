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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Windows 9'u atladı, 10'u tanıttı

Microsoft'un yeni işletim sistemi 'Windows 10' daha çok kurumsal müşterileri hedef alıyor

01 Ekim 2014 13:26

Microsoft, dün San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte yeni nesil işletim sistemi Windows 10'u tanıttı. "Yeni işletim sisteminde daha çok kurumsal müşterilerin hedef alındığı" ifade edildi. 

CNBC'de yer alan habere göre, etkinlikte konuşan Microsoft yöneticisi Terry Myerson, "yeni işletim sisteminin yeni nesil Windows’lar için ilk adım olduğunu" ifade eden Myerson, "yeni sistemde tek bir Windows ürün ailesine odaklanacaklarını" söyledi ve "kurumsal kullanıcıların Windows 10’u 'kendilerine yakın, kullanışlı ve daha üretici' bulacaklarına" işaret etti.

 

 

Neden Windows 10?

 

Mevcut durumda Windows’un son sürümünün "Windows 8" olmasına rağmen, Microsoft yeni işletim sistemi için "Windows 9" yerine "Windows 10" u kullanmayı tercih etti.  Myerson bu durumu açıklamak için şunları söyledi:

“Ürün tam randımanlı şekilde kullanılmaya başlandığında, bunun yeni sistem için çok daha uygun bir isim olduğunu herkes görecek.”

"Yeni sistemin Windows 8 kullanıcılarının aşina olduğu özellikler barındırdığı, aynı zamanda Windows 7 kullanıcılarının da alışık olduğu ancak geliştirilmiş özellikler taşıdığı" belirtilirken, "Yeni sistemde başlangıç menüsü ve görev yöneticisinin önde ve merkezde olacağı" açıklandı.

 

 

 

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