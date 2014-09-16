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Yaşam
Deutsche Welle

Windows 9 geliyor

Microsoft, yeni Windows sürümünü 30 Eylül'de tanıtacak.

16 Eylül 2014 15:41


Microsoft, 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı bir davetiyeyle duyurdu. Yazılım geliştiriciler ve iş ortaklarına yollanan davetiyede, "Toplantımızda Windows'un ve Microsoft'un diğer yeniliklerini öğreneceksiniz" ifadesine yer verildi.

Bilişim sektöründen haberleriyle tanınan "The Verge" portalına göre, Windows işletim sisteminin yeni sürümü "Threshold" (Eşik) kod adını taşıyor. Yeni sürümle birlikte, kullanıcıların talebi doğrultusunda başlangıç menüsünün geri döneceği ileri sürülüyor. Windows 8'in metro arayüzü kullanıcılardan pek olumlu tepki görmemişti.

Microsoft, 2012 yılının ekim ayında çıkardığı Windows 8 ile mobil cihazlardaki gelişmeye karşılık vermeye çalışmıştı.

Windows, geleneksel masaüstü bilgisayarlarda en yaygın işletim sistemi olma özelliğini koruyor. Akıllı telefonlar ve tabletlerde ise Android'in ağırlığı söz konusu. Mobil cihazlarda Google'ın işletim sistemi Android'i Apple'ın iOS'u izliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MicrosoftWindowsEylülVerge34;AndroidGoogleAndroid AppleDeutsche Welle Türkçe DW/AFP NH/BS

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