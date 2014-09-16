Windows 9 geliyor



Microsoft, 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı bir davetiyeyle duyurdu. Yazılım geliştiriciler ve iş ortaklarına yollanan davetiyede, "Toplantımızda Windows'un ve Microsoft'un diğer yeniliklerini öğreneceksiniz" ifadesine yer verildi.

Bilişim sektöründen haberleriyle tanınan "The Verge" portalına göre, Windows işletim sisteminin yeni sürümü "Threshold" (Eşik) kod adını taşıyor. Yeni sürümle birlikte, kullanıcıların talebi doğrultusunda başlangıç menüsünün geri döneceği ileri sürülüyor. Windows 8'in metro arayüzü kullanıcılardan pek olumlu tepki görmemişti.

Microsoft, 2012 yılının ekim ayında çıkardığı Windows 8 ile mobil cihazlardaki gelişmeye karşılık vermeye çalışmıştı.

Windows, geleneksel masaüstü bilgisayarlarda en yaygın işletim sistemi olma özelliğini koruyor. Akıllı telefonlar ve tabletlerde ise Android'in ağırlığı söz konusu. Mobil cihazlarda Google'ın işletim sistemi Android'i Apple'ın iOS'u izliyor.