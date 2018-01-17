Wikimedia Vakfı Başkanı'ndan 'içerikler değiştirildi' haberlerine yalanlama

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı Başkanı Katherine Maher, ‘uydurulan içeriklerin kaldırıldığı’ yönünde Türk medyasında yer alan iddiaları yalanladı. Maher, içeriklerin kaldırıldığına dair haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Habertürk’ten Burak Güleç’in haberinde, Maher’in 'Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söylediği’ iddiası yer almıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Wikipedia’nın yasa dışı içerikleri ısrarla yayınlamaya devam ettiğini savunurken, Wikimedia Vakfı Başkanı Maher de konuyla ilgili bir takipçisinin sorusunu Twitter üzerinden yanıt verdi.

Daily Sabah’ın, Habertürk’ü kaynak gösteren ve ‘Wikipedia, Türkiye’yi hatalı bir şekilde terör örgütlerine bağlayan uydurulmuş içerikleri değiştirdi’ başlıklı haberi paylaşan bir takipçisinin, “Bu gerçek mi? ‘Uydurulan içerikler’ kaldırıldı mı?” sorusunu cevaplayan Maher, “Kesinlikle değil. Bunlar gerçeğe uygun alıntılar değil” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te yer alan haberde, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyleyen Maher’in “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” diye konuştuğu iddia ediliyordu.

Haberin ardından BTK’den yapılan açıklamada ise "Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre 'erişim engellemesi' tedbirinin uygulandığı ve bu tedbirin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla onaylandığı" ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır."

Türkiye’de Wikipedia’ya erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.