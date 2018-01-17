Wikipedia Genel Müdürü Katherine Maher kimdir?

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, 18 Nisan 1983 yılında doğdu. ABD eyaleti Connecticut'taki Wilton'da büyüyen Maher, Wilton Lisesi'ne gitti. Liseden sonra 2003 yılında Kahire Amerikan Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsü'nde okuyan Maher, Arapça Yoğunlaştırılmış Programı'ndan (ALIN) mezun oldu.

Ardında Suriye'deki Damas Arabes (L'IFEAD) Enstitüsü'nde okuyan Maher, bu dönemde Lübnan ve Tunus'ta vakit geçirdi. 2005 yılında Ortadoğu ve İslam Araştırmaları New York Üniversitesi'nden mezun olan Maher, 2005 yılında Dış İlişkiler ve Avrasya Grubu Konseyi'nde staj yaptıktan sonra uluslararası yöneticilik geliştirme programının bir parçası olarak Londra, Almanya ve Kanada'da HSBC'nin çeşitli yerlerinde çalışmaya başladı.

Bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Maher, insan hakları ve uluslararası kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlayan projelerde de yer almıştır.

2007'de Maher, New York City'ye geri döndü ve 2007'den 2010'a kadar UNICEF'de yenilik ve iletişim görevlisi olarak çalıştı. İnsanların haaytlarını değiştirecek teknolojiye odaklanan Maher, küresel çapta seyahat ederek, "anne sağlığı, HIV / AIDS'in önlenmesi ve teknolojiye gençlerin katılımıyla" ilgili konular üzerinde çalıştı.

Maher, 2010'dan 2011'e kadar bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) alanında bir BİT program görevlisi olarak Ulusal Demokratik Enstitüsü'nde (NDI) çalıştı. Ayrıca, 2011'den 2013'e kadar Dünya Bankası'nda yenilik uzmanı olarak çalıştı.

2013'ten 2014'e kadar Maher, Washington, D.C. merkezli Access Now'ın avukatlık direktörlüğünü yaptı. Bu eserin bir parçası olarak, siber güvenliği, ahlâkı ve devletin sansürünü artıran, muhalefeti azaltacak şekilde hakaret konusundaki yasalar üzerindeki etkileri üzerinde durdu.

Aynı zamanda Erişim, İnternet Özgürlüğü Bildirgesi'nin imza sahibi olan Maher, Nisan 2014'ten Mart 2016'ya kadar San Francisco, California merkezli Wikimedia Foundation'ın baş iletişim sorumlusu olarak çalıştı.

Daha sonra yürütme direktörü Lila Tretikov'un istifasından sonra Wikimedia Vakfı'nın geçici yönetici direktörlüğüne başlayan Maher, Haziran 2016'da yürütme direktörlüğüne atandı. Atama, 24 Haziran 2016'da, Jimmy Wales tarafından 23 Haziran 2016'da yürürlüğe giren, Esino Lario'daki Wikimania'da ilan edildi. Maher, insanların teknolojiyle bilgi haklarını iyileştirmenin ve korumanın bir yolu olarak küresel dijital kapsamaya odaklandığını belirtti.

