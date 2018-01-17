Türkiye, Wikipedia'ya erişim yasağını kaldıracak mı: Resmi makamları rahatsız eden içeriği değiştirdik, bakın!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 29 Nisan 2017'de Türkiye’den erişimi engellenen dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'dan açıklama geldi. Wikimedia Vakfı'nın Başkanı Katherine Maher, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 9 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyleyerek, erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğini sordu?

Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz" diye konuştu.



29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia'ya getirilen erişim yasağına ilişkin Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in sorularını yanıtlayan Maher, erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz."

Maher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi.