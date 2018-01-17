T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Türkiye, Wikipedia'ya erişim yasağını kaldıracak mı: Resmi makamları rahatsız eden içeriği değiştirdik, bakın!

Wikipedia, BTK tarafından 29 Nisan 2017'de erişime engellenmişti

17 Ocak 2018 10:56

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 29 Nisan 2017'de Türkiye’den erişimi engellenen dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'dan açıklama geldi. Wikimedia Vakfı'nın Başkanı Katherine Maher, Türkiye'de resmi makamları rahatsız eden ve 9 aydır süren erişim yasağına yol açan makalelerin değiştiğini söyleyerek, erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğini sordu?

Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz" diye konuştu. 

29 Nisan 2017 tarihinde Wikipedia'ya getirilen erişim yasağına ilişkin Gazete Habertürk'ten Burak Güleç'in sorularını yanıtlayan Maher, erişim engelinin bir an önce kalkmasını umduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum. Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz."

Maher, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişimin engellenmesiyle ilgili kararını beklediklerini söyledi.

ETİKETLER

wikipediaKatherine Mahererişim yasağımakalemakambtk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24