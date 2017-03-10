WikiLeaks'ten CIA sızıntısı hakkında basın toplantısı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) ait 8 binden fazla gizli belgenin ifşa edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Assange CIA'in kullandığı hack araçları hakkında teknoloji şirketlerine ayrıntılı bilgi vereceklerini duyurdu.

WikiLeaks kurucusu Julian Assange 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği ve bugüne kadar en büyük CIA'ye ait gizli belge ifşaatı hakkında basın toplantısı düzenledi. Assange siber silah programının tehlikeli olduğunu çünkü bu siber silahların kontrolünün ve hackerlardan güvenle saklanmasının zor olduğunu belirtti.

CIA'in gizli programının eşi benzeri olmadığını söyleyen Assange "Siber silahlar üzerinde etkili bir kontrol imkansız. Onları yaratırsanız hızlıca onları kaybedersiniz" dedi.

Şirketlere ayrıntılı bilgi verilecek

Assange teknoloji şirketlerine CIA'in hack araçları hakkında teknoloji şirketlerine ayrıntılı bilgi verme kararı aldıklarını ve böylece şirketlerin yazılımlarındaki açıkları onarabileceklerini belirtti. Assange, yakında bu araçlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşacaklarının sözünü de verdi.

‘“CIA, ABD içinde siyasi partilere de karışıyor”

Canlı yayın sırasında soruları da yanıtlayan Assange CIA'in bu gizli dinleme ve hack operasyonlarının yasal ihlalleriyle ile ilgili de yorum yaptı. Assange, "CIA sadece ülke dışındaki siyasi partilere karışma konusunda değil ABD içinde de böyle bir müdahale etme geleneğine sahip. İstihbarat birimleri bu şekilde işliyor" ifadelerinde bulundu.

CIA'in büyük bir arşive sahip olduğunu vurgulayan Assange, konuyla ilgili gazetecilerin ve teknoloji uzmanlarının yardımına da ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Canlı yayını takip eden bir kullanıcı tarafından yöneltilen, "Rus hükümeti tarafından maddi destek sağlanıp sağlanmadığı" sorusuna "Hayır" cevabı veren Assange, BBC gibi ana akım medyanın CIA ile ilgili haber atlatmalarına rağmen kendisinin Rusya'yla ilişkisi olduğuna dair spekülasyon yaratmayı tercih etmelerinin semptomatik olduğunu ifade etti.