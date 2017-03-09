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BBC Türkçe

CIA, tarihi sızıntılar sonrası WikiLeaks soruşturması başlattı

CIA, soruşturmayı FBI ile birlikte yürütüyor

09 Mart 2017 06:26

ABD'de, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) gizli elektronik dinleme araçlarına ait olduğu iddia edilen belgelerin internet sitesi WikiLeaks'e sızdırılması ile ilgili olarak cezai soruşturma başlatıldı.

Amerikan medyasına konuşan yetkililer, soruşturmayı CIA ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) birlikte yürüttüğünü söyledi.

"Vault 7" takma ismi verilen belgelerde, CIA'in geliştirdiği yazılımlarla akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve internete bağlanan televizyonlara nasıl sızdığının yer aldığı öne sürülüyor.

WikiLeaks: CIA, akıllı telefonlar ve televizyonlar üzerinden ortam dinleme yapıyor

Zaman içerisinde yayınlanacak milyonlarca belgede CIA'in siber saldırı kabiliyetlerini casusluk için nasıl kullandığının bulunacağı belirtilmişti. Belgelerin yayımlanma amacının CIA'in yetkilerini aşıp aşmadığının tartışılması olduğu vurgulanmıştı.

CIA, FBI ve Beyaz Saray ise Salı günü sızdırılan belgelerin orijinal olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

Öte yandan CIA, WikiLeaks'i, Amerikalıları hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı.

CIA'den yapılan açıklamada, "Amerikan halkı, WikiLeaks'in, istihbarat servislerinin Amerika'yı teröristlerden ve düşmanlardan koruma yeteneğine zarar verecek her tür ifşasından fazlasıyla rahatsız olmalıdır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca bu tür ifşaların hem Amerikan istihbarat personelini ve operasyonlarını tehlikeye attığı, hem de ABD'nin düşmanlarına ülkeye zarar verme imkanı sağladığı vurgulandı.

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