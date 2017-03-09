Wikileaks, CIA belgelerini önce teknoloji şirketlerinin erişimine açacak

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) dünya çapında yürüttüğü siber operasyonlardan etkilenen teknoloji şirketlerine, Wikileaks'in önceki gün yayımladığı CIA'in siber operasyonlarda kullandığı yöntemlerin yer aldığının ileri sürüldüğü belgelere özel erişim sağlanacağını söyledi.

Wikileaks, CIA'in aralarında kuruluşun siber korsanlık araçlarının da bulunduğu binlerce gizli belgesini yayınladı.

Sitenin kurucusu Julian Assange, bu konuda biraz düşündükten sonra, bu alandaki yeni ifşaatları ilk olarak teknoloji şirketlerine verme kararı aldığını söyledi.

Assange, "Materyalin etkisi geçince, daha fazla detay yayınlayacağız" dedi.

Amerikan federal güvenlik kuruluşları, belgelerin ifşasıyla ilgili bir adli soruşturma başlattı.

CIA Sözcüsü Heather Fitz Horniak, Wikileaks'in son ifşaatlarıyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamada "Daha önce de söylediğimiz gibi Jullian Assange bir hakikat ve doğruluk timsali değil. Assange ve türevlerinin çabalarına karşın, CIA Amerika'yı teröristlerden, düşman ülkelerden ve diğer hasımlarından korumak için ülke dışında agresif bir şekilde yabancı istihbarat topluyor" dedi.

Yeni ifşaatlarının ilk bölümünde, CIA'in Assange'ın "dev bir kötücül yazılım cephaneliği" diye tanımladığı "ortalama insanların kullandığı bütün sistemlere sızabilecek" araçlar geliştirdiği belirtilmişti.

Aralarında Google ve Apple'ın da bulunduğu teknoloji şirketleri, CIA'in geliştirmiş olabileceği tüm kötücül yazılımlarla mücadele için önlemler alındığını açıkladı.

Assange, Wikileaks'in "CIA'in siber-silahlar programına dair çok daha fazla ayrıntıya sahip olduğunu" iddia etti.

Assange, "İletişim teknolojisini güven altına almak istiyoruz, çünkü bu olmadan gazeteciler devletlerden hesap soramaz hale gelir" dedi.

Julian Assange ayrıca istihbarat servislerinin Wikileaks'in elindeki malzemeyi haftalardır bildiğini, ancak bu konuda bir şey yapmadıklarını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hacklendiği yönündeki iddialara da değinen Julian Assange, Wikileaks'in yayımladığı belgelerde bu yönde bir içerik bulunmadığını aktarırken, ancak Trump'ın cep telefonuyla yaptığı iletişimlerinin saldırıya açık olduğu uyarısında bulundu.



"Julian Assange'ı affetme çağrısı"



Assange, geçen kasım ayında hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde sorgulanmıştı. Sorgu günü elçilik önünde düzenlenen Assange'a destek gösterisinde, o hafta ABD Başkanlığını Obama'dan devralacak Donald Trump'a, "Julian Assange'ı affetmesi" çağrısında bulunulmuştu.



Trump, seçim kampanyası sürecinde "Wikileaks'e aşığım" demişti. Wikileaks'in, Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton ile bağlantılı bazı belgeleri sızdırmasıyla, Demokrat Partinin başkanlık kampanyası olumsuz etkilenmişti. Trump, Assange'ın bu eylemle demokrasiye katkıda bulunduğunu söylemişti.

Bugüne kadar ki en büyük sızıntı

Wikileaks, bugüne kadarki en büyük "CIA sızıntısını" yayımlamaya başladı. CIA'in hacker sistemine dair bilgileri de içeren 8 binin üzerindeki belgede akıllı telefon ve televizyonların 'mikrofon' haline geldiği ifade ediliyor. CIA'in WhatApp yazışmaları ile Android ve iPhone telefonlardaki belgelere erişebildiğini ortaya koyan belgelere göre, CIA, kameraların gördüğü her şeyi de görebiliyor. Belgelere göre, CIA'in Windows, macOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarlara da ulaşması mümkün.

WikiLeaks bugüne kadar sızdırılan en geniş CIA belgeleri olarak nitelendirdiği yayınlara Vault-7 (Kasa Dairesi 7) kod ismini verdi.

Kasa Dairesi 7 belgelerinin Sıfır Yılı (Year Zero) isimli ilk bölümünde yayınlanan sayfaların sayısı, ABD'li eski istihbaratçı Edward Snowden'ın Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) hakkında sızdırdığı belgelerden üç yıl içerisinde yayınlanan sayfaların sayısını geçiyor. Söz konusu bölüm, Virginia eyaletindeki Langley kentinde yer alan CIA Siber İstihbarat Merkezi'nde bulunan yüksek güvenlikli bir ağdan gelen 8.761 belge ve dosya içeriyor.

Belgelerde, CIA'in gizli küresel hack programına ait gizli bilgiler yer alıyor. Bunun yanı sıra, Apple iPhone, Google Android ve Microsoft Windows'u CIA'in nasıl "gizli mikrofon" haline getirdiğine ilişkin kanıtlar da sunuluyor.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 5 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.



İngiliz mahkemesi, 2012 yılında Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Ancak Assange, hakkındaki iddiaları reddediyor.



Assange, hakkındaki iade kararının ardından, 2012 yılının Haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.