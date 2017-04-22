T24 LogoT24 Logo
Gündem

WikiLeaks, Samsung'un F serisi akıllı televizyonları için özel tasarlanan casus yazılımı paylaştı

İngiliz Gizli Servisi MI5 ve CIA'in kullandığı 'Ağlayan Melek' adlı araç akıllı televizyonları casusa dönüştürüyor

22 Nisan 2017 02:38

WikiLeaks, 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği gizli ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) belgeleri sızıntıları kapsamında , 'Ağlayan Melek' adını verdiği kötü amaçlı yazılımın 'kullanım kılavuzunu' yayınladı. İngiliz Gizli Servisi MI5 ve CIA'in kullandığı 'Ağlayan Melek' adlı araç akıllı televizyonları casusa dönüştürüyor.

WikiLeaks'in son yayınladığı gizli belge CIA'in 'Weeping Angel' (Ağlayan Melek) adlı aracı kullanabilmesi için gerekli talimatların yer aldığı bir kullanım kılavuzu.

Sızıntıya göre MI5 ve CIA bu kötü amaçlı yazılım ile evlerde ya da ofislerde bulunan akıllı televizyonları bir 'casusa' dönüştürüyor.

Yazılım Samsung'un F serisi akıllı televizyonları için özel olarak tasarlanmış.

 

​"MI5 tasarladı, CIA ile paylaştı"

 

WikiLeaks yaptığı açıklamada" Bu (Ağlayan Melek) yerleşik mikrofonun ses kaydetmesi ve verilerin çıkışı ya da saklanması amacıyla tasarlandı. Kullanım kılavuzu bunun aslında İngiltere Gizli Servisi MI5 tarafından tasarlandığını ve daha sonra CIA ile paylaşıldığını gösteriyor. İki gizli servis bu yazılımın daha da geliştirilmesi için iş birliği yaptı ve çalışmalarını 'Ortak Geliştirme Çalışmaları' ile koordine etti" dedi.

WikiLeaks 7 Mart'ta virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, hacklenmeye açık yazılımlar ve bunlarla ilgili dokümanların yer aldığı CIA sızıntılarının ilk parçasını yayınlamıştı.

'Sıfır Yılı' başlıklı ilk sızıntıyı 'Kara Madde', 31 Mart'ta yayınlanan 'Bilye' ve son olarak 'Çekirge' adı verilen gizli belge sızıntıları takip etmişti.

Beyaz Saray sızıntıları kınamış ve bunlarla ilgili olan kişilerin yargılanacağı açıklamasını yapmıştı.

 

ETİKETLER

wikileakssamsungcasus yazılımMI5CIA

İlgili Haberler

Wikileaks belgeleri sonrası, Apple harekete geçti

Apple, büyük endişelere neden olan Wikileaks belgeleri ile ortaya çıkan iOS açıkları hakkında, beklenen açıklamasını yaptı

WikiLeaks, CIA sızıntısının 3. kısmını yayımladı: CIA'in 'delil karartma' operasyonları

Dosyalarda, Bilye adı verilen yazılım ile CIA'in "virüslerin ve korsan saldırıların kim tarafından yapıldığını sakladığı" belirtildi

Wikileaks'ten yeni CIA belgeleri sızıntısı: Çekirge

"CIA, 'Çekirge' platformunu Windows'a yönelik 'kötü amaçlı yazılım' oluşturmak için kullandı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24