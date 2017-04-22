WikiLeaks, Samsung'un F serisi akıllı televizyonları için özel tasarlanan casus yazılımı paylaştı

WikiLeaks, 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği gizli ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) belgeleri sızıntıları kapsamında , 'Ağlayan Melek' adını verdiği kötü amaçlı yazılımın 'kullanım kılavuzunu' yayınladı. İngiliz Gizli Servisi MI5 ve CIA'in kullandığı 'Ağlayan Melek' adlı araç akıllı televizyonları casusa dönüştürüyor.

WikiLeaks'in son yayınladığı gizli belge CIA'in 'Weeping Angel' (Ağlayan Melek) adlı aracı kullanabilmesi için gerekli talimatların yer aldığı bir kullanım kılavuzu.

Sızıntıya göre MI5 ve CIA bu kötü amaçlı yazılım ile evlerde ya da ofislerde bulunan akıllı televizyonları bir 'casusa' dönüştürüyor.

Yazılım Samsung'un F serisi akıllı televizyonları için özel olarak tasarlanmış.

​"MI5 tasarladı, CIA ile paylaştı"

WikiLeaks yaptığı açıklamada" Bu (Ağlayan Melek) yerleşik mikrofonun ses kaydetmesi ve verilerin çıkışı ya da saklanması amacıyla tasarlandı. Kullanım kılavuzu bunun aslında İngiltere Gizli Servisi MI5 tarafından tasarlandığını ve daha sonra CIA ile paylaşıldığını gösteriyor. İki gizli servis bu yazılımın daha da geliştirilmesi için iş birliği yaptı ve çalışmalarını 'Ortak Geliştirme Çalışmaları' ile koordine etti" dedi.

WikiLeaks 7 Mart'ta virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, hacklenmeye açık yazılımlar ve bunlarla ilgili dokümanların yer aldığı CIA sızıntılarının ilk parçasını yayınlamıştı.

'Sıfır Yılı' başlıklı ilk sızıntıyı 'Kara Madde', 31 Mart'ta yayınlanan 'Bilye' ve son olarak 'Çekirge' adı verilen gizli belge sızıntıları takip etmişti.

Beyaz Saray sızıntıları kınamış ve bunlarla ilgili olan kişilerin yargılanacağı açıklamasını yapmıştı.