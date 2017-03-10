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Bilim / Teknoloji

Wikileaks belgeleri sonrası, Apple harekete geçti

Apple, büyük endişelere neden olan Wikileaks belgeleri ile ortaya çıkan iOS açıkları hakkında, beklenen açıklamasını yaptı

10 Mart 2017 23:53

Wikileaks, 8.761 belge ve dosyadan oluşan, bugüne kadarki en büyük casusluk dökümanlarını yayınlamaya başladı. 

Yayınlanan belgelerin ‘Sıfır Yılı’ (Year Zero) isimli ilk bölümünde, CIA'in Android ve iPhone telefonlar ile her türlü bilgisayara sızma yeteneğine sahip olduğu ve Whatsapp, Signal, Telegram gibi uçtan uça şifreleme olanağı sağlayan uygulamalardaki şifreli konuşmaların izlenebildiği iddia edildi. 

Sızan verilerde CIA'in Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'ta hack'leyebileceği 14 açıkla ilgili referanslar yer alıyor. Apple, konuya ilişkin olarak kullanıcılarının içini rahatlatmak üzere bir açıklama yaptı.

Apple, yaptığı açıklamada CIA dosyalarında bahsedilen açıklardan "çoğunun" zaten kapatıldığını söyledi. Bu açıklamadan bazı açıkların henüz kapatılmadığı sonucu çıkıyor ancak Apple, kalan açıkları da incelediğini ve yakında tüm güvenlik sorunlarını onaracağını söylüyor.

Apple'ın açıklamaları, cihazınızı güncel tutmanın önemini de bir kez daha vurgulamış oldu. Android kullanıcılarını hala etkileyen bu sorun, milyonlarca Android'li cihazın yeteri kadar güvenli olmadığı anlamını taşıyor. Android'in son "büyük" sürümü olan 7.x Nougat, tüm Android'li cihazların yalnızca yüzde 2,8'inde kullanılıyor.

WikiLeaks verilerinden önümüzdeki günlerde ve haftalarda yeni çıkarımlar yapılacak gibi görünüyor. Umudumuz, firmaların ortaya çıkan güvenlik açıklarını ciddiye alıp, hızla harekete geçmeleri.

 

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