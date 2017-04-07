Wikileaks'ten yeni CIA belgeleri sızıntısı: Çekirge

Wikileaks, 'Kasa Dairesi 7' adını verdiği gizli CIA belgeleri sızıntıları kapsamında 'Çekirge' adını verdiği 27 belgelik bir paket daha sızdırdı. CIA'in, 'Çekirge' adını verdiği platformu, Windows işletim sistemine yönelik 'kötü amaçlı yazılım' oluşturmak için kullandığı ifade edildi.

Wikileaks'a göre CIA, 'Çekirge' platformu sayesinde Windows kullananların belirli bir anti virüs programı ile korunup korunmadığını veya Windows'un hangi sürümünün kullanıldığını tespit etmiş olabilir.

Wikileaks tarafından yapılan açıklamada "Çekirge, bir CIA operatörüne farklı davranma kabiliyetine sahip kişiselleştirilmiş yerleştirmeler inşa etme olanağı sağlayan çeşitli birimleri sağlıyor. Örneğin bir bilgisayarda korumayı farklı olarak sürdürmek için paketi yaratma işelemi sırasında hangi özellik ya da yeteneklerin olacağına karar verilebiliyor" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ek olarak 'Çekirge', hedef araca yönelik ön kurulum araştırması yapma amaçlı kuralları belirleyerek çok esnek bir dil sağlıyor. Böylece kötü amaçlı yazılımların sadece hedef gerekli konfigürasyonlara (yapıya) sahipse yüklenilmesini garanti altına alıyor"

Sızıntının paylaşıldığı Twitter hesabında 'Çekirge' imajının altına "Yapmadan önce iyi düşün" adlı atasözünün yazılması da dikkati çekti.

"Anti virüs programları tespit edemiyor"

Programın belli başlı anti virüs yazılımlarının tespit edemediği araçlar yaratılmasına izin verdiği vurgulandı. Sızıntıların, 'modern casusluk araçlarının yaratılma işlemlerini ve CIA'in virüs bulaşmış Windows yüklü bilgisayarlarda sürekliliğini korumasının iç yüzünü aydınlattığı belirtildi.

Ne olmuştu?

WikiLeaks 7 Mart'ta virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, hacklenmeye açık yazılımlar ve bunlarla ilgili dokümanların yer aldığı CIA sızıntılarının ilk parçasını yayınlamıştı. 'Sıfır Yılı' başlıklı ilk sızıntıyı 'Kara Madde' ve 31 Mart'ta yayınlanan 'Bilye' başlıklı gizli belge sızıntıları takip etmişti. Beyaz Saray sızıntıları kınamış ve sızıntılarla ilgisi olan kişilerin yargılanacağı açıklamasını yapmıştı.

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