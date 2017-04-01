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Dünya

WikiLeaks, CIA sızıntısının 3. kısmını yayımladı: CIA'in 'delil karartma' operasyonları

Dosyalarda, Bilye adı verilen yazılım ile CIA'in "virüslerin ve korsan saldırıların kim tarafından yapıldığını sakladığı" belirtildi

01 Nisan 2017 00:01

WikiLeaks CIA'in küresel çaptaki gizli hack operasyonlarını ortaya seren 'Kasa Dairesi 7' adlı sızıntısının yeni bölümünü yayınladı. 'Bilye' adı verilen sızıntı kapsamında yayınlanan 676 kaynak kodunun CIA'in 'delil karartma' operasyonlarında kullanıldığı belirtildi.

WikiLeaks 'Bilye' ya da İngilizce ismiyle 'Marble' adı verilen yapının, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) 'kötü amaçlı yazılım kütüphanesi'nin bir parçası olduğunu ve istihbarat kurumunun bunu 2016 gibi yakın bir tarihte kullandığını duyurdu.

 

“CIA, bilye sayesinde virüslerin ve korsan saldırıların kim tarafından yapıldığını saklıyor”

 

WikiLeaks'in açıklamasında Bilye'nin yazılan kötü amaçlı yazılımların sahibinin kimliğini açıklayan metin dosyaları parçalarını gizlediği ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, WikiLeaks bu tekniğin CIA'in yurtdışındaki savaşçılara ABD yapımı silah temin ederken silahlardaki İngilizce yazıları saklamasının dijital karşılığı olduğu yorumunu yaptı.

Açıklamada "Bu kötü yazılımı belirli bir geliştiriciye bağlamak amacıyla esnek ve kolay kullanımlı bir gizleme olanağı sunmak için tasarlandı" dendi.

Yayınlanan 676 kaynak kodu arasında Çince, Rusça, Farsça, Korece ve Arapça deneme örnekleri bulunuyor.

 

“CIA'e atfedilen binlerce hack saldırısı ve virüs artık kurumla ilişkilendirilebilir”

 

WikiLeaks açıklamasında Bilye programı ile delillerin karartılabileceğini vurguladı.

Buna göre örneğin İngilizce konuşan birinin yarattığı kötü amaçlı yazılım Çince konuşan biri tarafından yaratılmış olarak gösterilebilir. 

WikiLeaks açıklamasında bu gizleme işleminin tersine döndürülmesini sağlayan işlemin sızdırılan kaynak kodlarda yer aldığını, bu sayede de 'CIA'ye atfedilen binlerce virüs ve hack saldırısının artık kurumla ilişkilendirilmesinin mümkün olduğunu' vurguladı.

 

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