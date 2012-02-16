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Kültür-Sanat

Whitney Houston'ın cenaze töreni izlenebilecek

New Jersey eyaletinde Cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenini izlemesi konusunda izin verildiğini açıklandı.

16 Şubat 2012 12:03

 

 
T24 - ABD'de Cumartesi günü bir otel odasında ölü bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın cenaze töreninin internet üzerinden izlenebileceği bildirildi.
 
Grammy ödüllü şarkıcının basın sözcüsü Kristen Foster, Associated Press haber ajansına, New Jersey eyaletinde Cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenini izlemesi konusunda izin verildiğini açıkladı.
 
Whitney Houston, 1963 yılında Newark'ta dünyaya gelmişti. Houston'ın cenaze töreni çocukken şarkı söylediği New Hope Baptist Kilise'sinde düzenlenecek. Şarkıcı, Westfield'da bulunan Fair View Mezarlığı'nda 2003 yılında ölen babası John Russel Houston JR.'ın yanına gömülecek.
 
Cumartesi günü düzenlenecek olan cenaze töreni ''http://livestream.com/aplive'' adresinden izlenebilecek.
 
 
 

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