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Yaşam

Saadet Partisi'nden Whitney Houston'ın ölümüyle ilgili garip açıklama!

Saadet Partisi, Popun 'Siyah incisi' Whitney Houston'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

14 Şubat 2012 11:28

 

T24 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı dün Houston'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklamada, “Bundan önce birçok ünlünün ölümünde olduğu gibi, batılılar tarafından örnek şahsiyetler olarak sunulan karakterler, son anlarında, yalnız başlarına bir köşede hayatlarını kaybediyorlar” denildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, açıklama şöyle devam etti; “Houston, aynı Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Ammy Winehouse gibi son nefesini alkol ve uyuşturucu komasına girerek verdi... Bizlere yakışan, dünyaya, adaleti, barışı ve huzuru getirebilecek tek çözüm olan, kendi inancımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkarak, aynı şanlı tarihimizde olduğu gibi yeniden ayağa kalkmak ve insanlığı buhrandan kurtarmaktır.”

 

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