Houston doğduğu yerde defnedilecek

T24 - ABD'de cumartesi günü otel odasında ölü bulunan ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın cenazesi, defnedilmek üzere doğum yeri olan New Jersey eyaletine gönderildi.

Whitney Houston için cuma günü Newark Prudential Center'da bir cenaze töreni yapılması bekleniyor. Yetkililer, tören için Houston'ın aile üyelerinin New Jersey'e gelmesini beklediklerini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, cumartesi günü Beverly Hilton otelindeki odasının küvetinde ölü bulunmuştu.

1963 yılında Newark'ta dünyaya gelen Houston, East Orange'ta büyümüş ve şarkı söylemeye Newark'taki bir kilisede başlamıştı.

Houston'ın hayranları, cenaze töreninin düzenleneceği kilise önüne çiçekler bırakıp mum yakıyor.

Öte yandan Houston'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten yetkililer, şarkıcının bedeninin suyun altında bulunduğunu söyledi.

Pazar günü yapılan otopside uzun yıllar uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için çaba harcayan Houston'ın bedeninde herhangi bir travma izine rastlanmamış, şarkıcının odasında ise reçeteli ilaçlar bulunmuştu.