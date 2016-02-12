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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'ın getirdiği son yenilik ne?

Yenilikleri görebilmek için telefonunuzun Whatsapp'ın son sürümüne güncellenmiş olması gerekiyor

12 Şubat 2016 12:25

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın son sürümü yeni emojilerle geldi.

Artık tamamen ücretsiz bir sohbet uygulaması olan Whatsapp web, sesli görüşmeler, Google Drive'a yedekleme gibi yeniliklerin ardından şimdi de yeni emojilerini kullanıcılarının hizmetine sundu. Yeni simgeler arasında bir patlamış mısır kutusu, dini simgeler, bir kupa, bir "orta parmak işareti" ve çok daha fazlası var.

Yeni emojileri görebilmek için Whatsapp'ı 2.12.441 sürümüne güncellenmiş olması gerekiyor. Güncelleme henüz bazı kullanıcılara sunulmamış olabilir, bu durumda güncellemenin görünür hale gelmesi için biraz beklemeniz gerekecek. 

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