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Yaşam
Deutsche Welle

WhatsApp kullanıcı sayısı 1 milyarı aştı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp 1 milyar abone sayısını geride bırakarak rekor kırdı.

02 Şubat 2016 13:31


Whatsapp ile ilgili güncel veriler Facebook kurucusu Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu. Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp kullanıcı sayısının milyar barajını aştığını belirtti. Zuckerberg, dünya üzerindeki hemen her 7 kişiden birinin Whatsapp abonesi olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, en hızlı büyüyen mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014 yılında 20 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Whatsapp'in Facebook bünyesine katılmasından bu yana kullanıcı sayısı ikiye katlandı. WhatsApp'in reklamsız olması popülerliğini artırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AnlıkWhatsappFacebookMark ZuckerbergWhatsAppDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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