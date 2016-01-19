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Yaşam
Deutsche Welle

Whatsapp artık bedava

Kısa mesaj servisi Whatsapp kullanıcılarına müjde: Akıllı telefon uygulaması, paralı mesaj planlarından vazgeçti.

19 Ocak 2016 17:56


Whatsapp kurucusu Jan Koum, Münih'te düzenlenen Dijital Yaşam Tasarımı (DLD) Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Whatsapp'ın ücretli olması planından tamamen vaçgeçtiklerini söyledi.

Ödemeli modelin iyi işlemediğini belirten Koum, birçok kullanıcının banka ya da kredi kartına sahip olmadığını söyledi. Koum, kullanıcılarının ayrıca arkadaşları ile bağlantılarını kaybetmekten endişe ettiğini de belirtti. Facebook'un 2014 yılında 22 milyar dolara devraldığı firma, bazı kullanıcılarından yılda 99 Cent ücret talebinde bulunmuştu.

Whatsapp'in reklam almamaya da devam edeceğini belirten Koum, hizmetlerini genişleteceklerini vurguladı. Şirketin bu yıl daha da güçlenmek istediğini ifade eden Koum, eğer hesaplarında şüpheli hareketlenmeler varsa, kullanıcılarının ileride bankalarıyla Whatsapp üzerinden iletişime geçmesinin de mümkün olabileceğini anlattı.

Whatsapp'in dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kullanıcısı var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KısaWhatsappAkıllıJan Koum MünihDijital Yaşam TasarımıKonferansıKoumCentDeutsche Welle Türkçe Reuters/HS/DW

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