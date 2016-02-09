WhatsApp'ın masaüstü desteği artık Edge'de

Google'ın Chrome tarayıcısının ardından Windows 10 ile bilgisayar kullanıcılarının hayatına giren Edge tarayıcısı da bugün itibariyle Whatsapp Web'i desteklemeye başladı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yakın bir zamanda gerçekleştirdiği masaüstü açılımı birçok kullanıcıya rahat bir nefes aldırdı. Fakat uygulamayı masaüstünden kullanabilme özelliği daha çok Chrome kullanıcılarını kapsıyordu. Windows 10 kullanıcıları Edge ve Internet Explorer üzerinden WhatsApp'a erişemiyorlardı.

Chrome desteğinin ardından Safari, Opera ve Firefox da arka arkaya WhatsApp desteği almaya başladılar. Microsoft yetkililerinin ise WhatsApp'la işbirliği yaparak Edge tarayıcısına bu özelliği getirmesi aylar sürse de beklenen gün nihayet geldi.

Reddit üzerindeki bir dizi kullanıcı Edge üzerinde yaşadıkları WhatsApp deneyimine dair yorumlarını paylaşmaya başladı bile. Şu aşamada halen sınırlı sayıda kullanıcının Edge üzerinden söz konusu hizmete ulaşıyor olsa da, Microsoft'un, yeni tarayıcısındaki bu desteği kademeli bir biçimde er ya da geç herkese sunacağı bekleniyor. Kullanıcılar Edge üzerinden WhatsApp desteği aldıktan sonra Android, BlackBerry ya da Windows Mobile cihazlarındaki QR kodunu taratarak masaüstü WhatsApp deneyimi yaşamaya başlayabilecekler.