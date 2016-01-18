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Bilim / Teknoloji

Whatsapp tamamen ücretsiz hale geliyor

Facebook'un geçen yıl satın aldığı Whatsapp, yeni kullanıcılarından talep ettiği 3 liralık yenileme ücretini kaldırdı

18 Ocak 2016 19:14

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni kullanıcılarından bir yılın sonunda senelik 3 liraya yakın talep ettiği ücreti kaldırarak, tamamen ücretsiz hale geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 1 milyarın üzerindeki kullanıcısıyla dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp yeni kullanıcılarına uyguladığı bir yılsonunda 0.99 centlik (yaklaşık 3 lira) senelik yenileme ücretini kaldırdı. Şirket yaptığı açıklamada uygulaya reklam alma gibi bir planları olmadığını belirtti.

Şirket artık uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu duyurduğu açıklamasında yakın bir gelecekte bankalar ve havayolları ile müşterilerinin Whatsapp üzerinden konuşabileceği bir sistem test ettiklerini belirtti.

2014 yılının şubat ayında Facebook Whatsapp’ı 19 milyar dolara satın almış.

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