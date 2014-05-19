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Bilim / Teknoloji

Whatsapp, Windows Phone'dan neden kaldırıldı?

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın, Windows Phone uygulama mağazasından kaldırılma nedeni ortaya çıktı

19 Mayıs 2014 17:34

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın Geçtiğimiz günlerde Windows uygulama mağazasından kaldırılma gerekçesi ortaya çıktı. Konuya ilişkin Whatsapp'tan yapılan açıklamada olayın tamamen teknik bir sorundan kaynaklandığı ve bu durumun geçici olduğu belirtildi. Diğer bir deyişle uygulama tekrar mağazada yer alacak. 

Radikal’de yer alan habere göre, uygulamanın hiçbir gerekçe gösterilmede mağazadan kaldırılması üzerine Facebook yetkililerinin uygulamayı 'yanlışlıkla' kaldırdığı iddiaları ortaya atılmıştı. Teknik sorundan sebep kaldırılan Whatsapp'ın ne zaman uygulama mağazasına döneceği ise bilinmiyor.

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