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Bilim / Teknoloji

Whatsapp, Windows Phone mağazasından kaldırıldı

Windows Phone, anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı uygulama mağazasından kaldırdı

18 Mayıs 2014 17:30

Facebook 'un servet ödeyerek bünyesine kattığı anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, dün akşam saatlerinde Windows Phone uygulama mağazasından neden göstermeksizin kaldırıldı. Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcılar 'We couldn't find a match. Try a different spelling or search term' yani 'aradığınız içerik bulunamadı' uyarısıyla karşılaşıyor.

Dijikolog.com'un haberine göre Whatsapp'ın neden Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemlerinden kaldırıldığı ise bilinmiyor. Uygulamayı Whatsapp'ın resmi internet sitesi whatsapp.com'dan indirmeye çalışan kullanıcılar, şirketin herhangi bir uyarısıyla karşılaşmıyor; ancak site üzerinden uygulamayı indirmek isteyenler uygulamanın veri tabanında yer almadığına dair bir mesaj görüyor.

 

 

 

Yanlışlıkla mı silindi

 

 

Whatsapp'ın açıklama yapmaksızın uygulamayı Windows Phone'dan kaldırdığı düşünülmüyor. Uzmanlara göre bir Facebook veya Whatsapp yetkilisi 'yanlışlıkla' uygulamayı bu mağazadan kaldırmış olabilir.

 

 

 

Whatsapp yüklüyse kaldırmayın

 

 

 

Halihazırda Whatsapp'ı Windows Phone'lu cihazlara yüklü olan kullanıcıların uygulamalarını en azından şimdilik kaldırmamasında fayda var; zira Whatsapp'ı yüklü olanlar uygulamayı kullanabiliyor. Ancak uygulama mağazada yer almıyor.

Şimdi gözler Facebook veya Whatsapp yetkililerinden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

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