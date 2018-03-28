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Welat: Matbaa bulamayınca fotokopiyle çoğaltılan Türkiye'nin tek günlük Kürtçe gazetesi

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaası'na kayyum atanmasıyla Türkiye'deki tek günlük Kürtçe gazete Welat, basılacak matbaa bulamadı

31 Mart 2018 17:23

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaası'na kayyım atanmasıyla Türkiye'deki tek günlük Kürtçe yayımlanan Welat gazetesi basılacak matbaa bulamadı. Geçen yıl Rojeva Medya gazetesinin kapatılması ile yayın hayatına başlayan Welat gazetesi, yayınlanacak matbaa bulamayınca cuma günü çıkarması gereken 217 sayıyı fotokopi ile çoğaltarak okurlara dağıttı.

Gazete çalışanları Diyarbakır Gazeteciler Sendikası'nda basın açıklaması yaptı ve "Türkiye de basın üzerine uygulanan baskıların ülke tarihinin hiç bir döneminde görülmemiş kadar arttığını ve " Zorbalık ve sansürün 1990'lı yılları çok geride bırakacak bir düzeye ulaştığını" savundular.

"Türkiye gazeteciler için yarı açık bir hapishaneye dönüştü"

Açıklamayı okuyan Welat gazetesi editörlerinden Zeynel Abidin Bulut, 27 Mart'ta Özgürlükçü Demokrasi ve Welat Gazetesi'nin de basıldığı Adana'daki Gün Matbaasına kayyum atandığını ve onlarca çalışanın gözatına alındığını hatırlattı. "Türkiye'nin gazeteciler için yarı açık bir hapishaneye dönüştüğünü" savunan Bulut, farklı tek bir sese ve dile tahammül edilmediğini, özellikle Kürt kültürü ve dilinin hedef alındığını" öne sürdü.

Açıklamada Welat gazetesi dağıtıcılarının her gün tehdit edildiğini, gözaltına alınıp tutuklandığını, gazetelere el konulduğu, Kürtlerin yaşadığı birçok kente Welat'ın girmesine izin verilmediğini, polis kontrol noktalarında gazetelerinin yakıldığını, abonelerinin tehdit edildiği ileri sürüldü.

 

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