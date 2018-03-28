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Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ve matbaasına kayyım atandı

Gazete binasında ve matbaada arama yapıldığı ve bazı çalışanlarının gözaltına alındığı belirtildi

28 Mart 2018 11:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında,  Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin Beyoğlunda' bulunan merkez binası ve basımı yapılan matbaa polis tarafından basıldı. Aralarında gazete çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gazeteye kayyım atandı.

​Savcılığın talebi üzerine alınan arama ve el koyma kararı kapsamında emniyet güçlerinin gazete ve matbaada arama yaptıkları kaydedildi. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın geçtiği habere göre, TMSF görevlisinin avukatlara, "Engin Basın Yayın San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çıkan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne ve gazetenin basımının yapıldığı Gün Matbaacılık Reklam Film Basın Yayın Tanıtım San. Tic. Şti'ye kayyım atandığını" dediği belirtildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yetkili bir kişi kayyım olarak gazete ve matbaaya gönderildiği öğrenildi.

 

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