Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarından açıklama: Kilit vurarak hakikati kapatamazsınız

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne yapılan gece yarısı operasyonu, gözaltı ve gazetenin TMSF’ye devrine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Şimdiye kadar 79 kez internet sitelerinin engellendiğini belirten gazete çalışanı Hicran Urun, kendilerine resmi olarak tebliğ edilen bir durumun olmadığını söyledi. Urun, "Gerçeğin sesi susturulamaz. Kürt basını gerçeği aydınlatmaya devam edecektir. Özgür basının kapılarına kilit vurarak hakikatin üstünü örtemeyeceklerini bilsinler” diye konuştu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde düzenlenen toplantıda özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanlarının yanı sıra siyasi parti ve sendika temsilcileri de yer aldı.

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Özgürüz’de yer alan habere göre, TMSF’ye devredilen gazete için yapılan açıklamada konuşan gazete çalışanı Hicran Urun “Bu ilk değil. 79 kez gazetemizin sitesi engellendi. Hepimiz muhalif seslere dönük baskı olduğunu biliyoruz. Özellikle Kürt basınına baskılar arttı. En sonunda TMSF eliyle kapatıldı. Bize resmi olarak tebliğ edilen her hangi bir bilgi yok. Gerçeğin sesi susturulamaz. Kürt basını da gerçeği aydınlatmaya devam edecektir” açıklaması yaptı. Gazetenin editörü Reyhan Hacıoğlu ise “Özgür basının kapılarına kilit vurarak hakikatin üstünü örtemeyeceklerini bilsinler” diye konuştu.

DİSK Basın İş Temsilcisi Alp Tekin Babaç ise şunları söyledi: “Ortada büyük bir belirsizlik var. Görünen ise kendisine TMSF’den geliyorum diyen biri istediği gazeteye el koyabiliyor. Muhalif olan hiçbir şeyi yazmayı bırak basamazsınız mesajını vermek istiyorlar. Özgür basın geleneği devam edecektir.”

TGS Başkanı Gökhan Durmuş ise AKP’nin 2019 seçimlerine giderken tek ses yaratmaya çalıştığını dile getirdi. Durmuş, “Doğan medyanın dolaylı olarak iktidarın eline geçmesi birinci aşamaydı. Kalan yüzde 10 kesim dahi engel olarak görülüyor. Bu sabahki operasyon diğer muhalif medyaya yapılacak operasyonun habercisidir. Gerçekler halka ulaşacak. Bu saldırı dalgası da gerçekler halka ulaştığı zaman durdurulacaktır” diye konuştu.