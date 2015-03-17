Washington’da Erdoğan’a övgü yasağı mı var?

ABD siyasetinin merkezi Washington’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “övülmesinin yasaklandığı” öne sürüldü.

Hürriyet gazetesinin Washington Temsilcisi Tolga Tanış, geçen hafta çıkan "POTUS ve Beyefendi" adlı kitabında, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliyle arasında geçen konuşmayı yazdı.

Tanış, yetkiliye ABD Başkanı Barack Obama’nın 1915 açıklamasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan 2014’te yaptığı tarihi taziye mesajına “neden atıfta bulunmadığını” sorduğunu ve yanıt olarak “Şu aralar Erdoğan’ı övücü hiçbir şey olmamalı” denildiğini açıkladı. Sebep olarak kendisine Obama ile Erdoğan arasında yaşanan “Mesaj alınmıştır” anlaşmazlığı ile Twitter ve Youtube yasaklarının gösterildiğini belirten Tanış, gerekçeleri “Washington'da Erdoğan'a getirilen övgü yasağının başlangıcı” olarak tanımladı.

‘Erdoğan’ı övdüğümüzde

Twitter ve YouTube yasakları yoktu’

Bahse konu “yasağı” 1915 Olayları’nın 99. yıl dönümü olan 24 Nisan 2014’te, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili ile yaptığı konuşma sırasında öğrendiğini dile getiren Tolga Tanış, Obama’nın Beyaz Saray’daki lakabı olan “Birleşik Devletler Başkanı” anlamına gelen POTUS’tan (President of the United States) ve Türkiye’de Erdoğan’a atfedilen “Beyefendi” kelimesinden esinlenerek başlık verdiği “POTUS & Beyefendi” kitabında olayın perde arkasını şöyle anlattı:

Ermenilerin 1915 Olayları’nın yıl dönümü saydığı 24 Nisan’da Başkan Obama geleneksel başkanlık mesajını yayınlamış. Ermenilere olaylardan dolayı taziyelerini iletmiş. Birkaç saat sonra bakanlık binasında üst düzey yetkiliyle konuşuyoruz. Sabahki bildiriyle başladık. Ve ben, Başbakan Erdoğan’ın da bir gün önce Ermenilere taziye ilettiğini hatırlatıp sordum:

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılan bu açıklamaya başkanlık bildirisinde neden atıf yok?”

Aynen şöyle cevap verdi:

“Şu aralar Erdoğan’ı övücü hiçbir şey olmamalı. O yüzden atıf yok.”

Karşılık olarak “ABD'nin 11 Şubat 2014'te Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların yeniden müzakerelere başlamaları dolayısıyla yayınladığı mesajda Erdoğan'ın liderliğine neden methiyeler sıralandığını” soran Tanış, yetkilinin kendisine verdiği cevabı şu sözlerle aktardı:

Ben "Hukukun üstünlüğü yine problem değil miydi! Basın yine baskı altında değil miydi!" diye tepki gösterince iki büyük fark olduğunu söyledi:

"Birincisi 19 Şubat 2014'teki Obama-Erdoğan görüşmesi sonrası yaşanan anlaşmazlık henüz olmamıştı. İkincisi de Twitter ve YouTube yasakları yoktu."

Tanış, kitabında yetkilinin verdiği cevabı "Washington'da Erdoğan'a getirilen övgü yasağı böyle başlamış" diyerek yorumladı.

19 Şubat 2014 görüşmesi

sonrasında ne olmuştu?

Erdoğan’ın, Pensilvanya’da yaşayan Fethullah Gülen’i iade taleplerine ilişkin olarak Obama’ya atfen söylediği “Mesaj alınmıştır” sözleri Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Tolga Tanış, kitabında 8 Mart 2014’te Beyaz Saray tarafından yalanlanan sözlerin hoşnutsuzluk yarattığını ve Gezi Parkı olayları ile 17 Aralık sonrası gerilen ABD-Türkiye ilişkisineki krizi tırmandırdığını ileri sürdü.