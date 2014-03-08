ABD'den Erdoğan'ın Obama'ya atfen 'mesaj alınmıştır' sözlerine yalanlama

Beyaz Saray yönetimi, Başkan Barack Obama'nın geçen ay Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Fethullah Gülen'e dair şikâyetleri için "Mesaj alınmıştır" dediği iddiasını yalanladı.

Başbakan Erdoğan’ın önceki gece ATV-A Haber kanallarının ortak yayınında dile getirdiği, Obama’yla yaptığı konuşmada Türkiye’deki huzursuzluğun kaynağının Gülen olduğunu Obama’ya açıkça dile getirdiği ve Obama’nın da bu sözlere olumlu bakıp “Mesaj alınmıştır” dediği iddiasıyla ilgili Hürriyet’e yazılı bir açıklama yollayan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Obama’ya atfedilen cevabın doğru olmadığını söyledi. Yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Gülen ile ilgili Başkan Obama’ya atfedilen cevap doğru değildir. O 19 Şubat konuşmasında, Başkan Obama hukukun üstünlüğüne dayanan sağlam politikaların ve aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin önemine değindi. Özellikle karşılıklı menfaatlerin olduğu birçok bölgesel konuda Türkiye ile beraber çalışmaya olan taahhüdümüz devam ediyor.”

'Olumlu baktığını öne sürdü'

Başbakan Erdoğan, önceki gece çıktığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Başkan Obama ile altı ay aradan sonra yaptıkları telefon konuşmasında 1999’dan beri ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde yaşayan Fethullah Gülen’in durumunu ele aldıklarını öne sürüp, Türkiye’de yaşanan yolsuzluk operasyonları ve siyasi çalkantılara dair şunları söylemişti:

“Sayın Obama ile de bu konuları görüştüm. Oradan da umutluyum. Gereken her şeyi söyledim. 'Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir, Pensilvanya'da'dır' dedim, bu kadar açık söyledim. 'Ben de sizden gereğini bekliyorum' dedim. 'Çünkü benim ülkemin iç güvenliğini tehdit edenler sizdeyse, siz de buna karşı gerekli tavrı koymalısınız. Amerika'nın iç güvenliğini tehdit eden kişiler bende olduğu zaman siz nasıl benden bunları istiyorsanız ben de sizden aynı şekilde bunları isteme hakkına sahibim' dedim. Bunları bu kadar açık kendisine söyledim. Olumlu baktı. Yani 'Mesaj alınmıştır' dedi."

'Daha önce açıklama yapmadılar'

Erdoğan’ın Obama’yla aralarında geçen konuşmada Obama’nın kendisine Gülen’e dair “Mesaj alınmıştır” dediği iddiası ilk olarak iki hafta önce gündeme gelmişti. Ancak bu sözler Erdoğan’ın ağzından çıkmadığı ve sadece gazete haberlerine dayandığı için Beyaz Saray, 25 Şubat’ta Hürriyet’e yolladığı açıklamada, telefon görüşmesinin ardından yayınlanan 19 Şubat 2014 tarihli Beyaz Saray bildirisi dışında Başkan Obama’ya atfedilen sözlere dair bir açıklama yapılmayacağını belirtmişti. İlk çıkan haberlere yalanlamaya gelmeyince, Erdoğan önceki akşam sözleri dün bizzat tekrarladı. Ancak Beyaz Saray, iddia bu kez doğrudan Başbakan Erdoğan tarafından dile getirilince, açıklamayı yalanladı.