Erdoğan ile Obama uzun bir aradan sonra telefonda görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın görüşme vesilesiyle Türkiye-ABD arasında karşılıklı saygı esasına dayalı güçlü bir ikili ilişki bulunmasına değer verdiklerini vurguladığı belirtilerek, Türkiye'nin olumlu katkılarla dünyada liderlik sergileyeceğine ilişkin inancını ifade ettiği kaydedildi.

Erdoğan ve Obama'nın, Şam rejiminin baskıcı politikaları neticesinde Suriye'de ortaya çıkan terörizme karşı mücadele konusunda yakın işbirliğinin gerekliliği, bu ülkede yaşanan krize son verecek bir siyasi çözüm bulma çabalarını sürdürmenin herkesin ortak maslahatına olacağı hususlarında mutabık kaldığı vurgulanarak, görüşmeye dair şu bilgiler verildi:

"İki lider, Irak çerçevesinde, enerji meselesiyle ilgili olarak Bağdat ve Erbil'in ortak bir zeminde buluşmalarının teşvik edilmesi konusunu da ele almışlardır. Sayın Başbakanımızın Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlama konusundaki rolü, Sayın Obama tarafından şükranla karşılanmıştır. Sayın Başbakanımız, Barış Kartalı Boeing 737 uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasının cuma günü bir tören eşliğinde gerçekleşeceğine dikkati çekmiştir."

Görüşmede, İsrail ile normalleşme sürecinin kısa sürede neticeye bağlanmasının önemi konusunun da ele alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Sayın Başbakanımız ve ABD Başkanı Sayın Obama, dünya ekonomisinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeye ihtiyacı olduğu, para piyasalarını hukuk çerçevesinde güvence altına alacak sağlıklı politikaların önem taşıdığı, öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlanması gerektiği, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hususlarında da görüş teatisinde bulunmuşlardır."