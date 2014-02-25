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Erdoğan'dan Obama'ya Gülen sitemi: İçişlerimize karışan bir zatı misafir ediyorsunuz

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın geçen perşembe Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Fethullah Gülen'i şikayet ettiği ortaya çıktı

25 Şubat 2014 10:47

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın geçen perşembe ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Fethullah Gülen’in de gündeme geldiği ortaya çıktı. Erdoğan, Gülen konusunda “İçişlerimize karışıyorsunuz” diyen Obama’ya, “Karışmıyoruz, siz bizim içişlerimize karışan bir zatı misafir ediyorsunuz” dediğini, Obama’nın da “Mesajı aldım” yanıtı verdiği öğrenildi.

Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi’nde kahvaltıda bir araya geldiği milletvekillerine Obama’ya, internet ve HSYK düzenlemelerine ilişkin bilgi verdiğini belirtti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan, “HSYK’ya müdahalemiz mümkün değil dedim” dedi. Erdoğan’ın vekillere değerlendirmeleri şöyle: “7 bin kişinin dinlenmiş olması, bu ekibin tehdide, şantaja dönük faaliyet içinde olduğunu gösteriyor. Her türlü bilgi kirliliği, yalan, iftira, karalama var. Bunlar için her türlü şey mübah. İşin tehlikesini görüyorsunuz. Muhalefetin de bunu görmesi lazım; ama tehlikenin farkında değiller. Dinlemelerin bu boyutu bile bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu, çökertilmezse ülkeyi bekleyen tehlikeyi ortaya koyuyor. Bu olay MİT’le ilgili düzenlemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı.”

 

Ayakkabı kutusu iade

 

Erdoğan, vekillerin sorusu üzerine eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evinde ayakkabı kutusunda bulunan paraların kendisine iade edildiği bilgisini verdi. AK Parti kaynakları da Hürriyet’e, “Bu paralar Arslan’ın şahsının değil, bir üniversite, bir imamhatip lisesi için hayırseverlerin makbuz karşılığı verdiği paralardı” dediler.

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