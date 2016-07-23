Washington Büyükelçisi: Gülen'in iadesiyle ilgili tüm belgeleri ilettik

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen’in ABD’den Türkiye'ye iadesi için “gerekli tüm belgeleri resmi olarak ilettiklerini” söyledi.

Büyükelçi Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelere dair ABD medyasıyla büyükelçilik binasında bir araya geldi.

Medya mensuplarına kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlara ilişkin bir video izleten Büyükelçi Kılıç, Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı gibi ülkedeki muhalif partilerin ve bugüne kadar hükümeti kıyasıya eleştiren medya organlarının dahi darbe karşısında yer aldığını hatırlattı.

Darbe girişiminde bulunanların ise demokrasiden yana tavır alan halkı püskürtmek için üzerlerine ateş açmaktan çekinmediğini vurgulayan Kılıç, 15 Temmuz gecesi 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.