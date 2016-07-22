Barack Obama: Gülen'in iadesi hukuka uygun ilerleyecek, karar verici ben değilim

ABD Başkanı Barack Obama, 15 Temmuz darbe girişiminden bilgileri olduklarına yönelik haberleri yalanlarken, Fethullah Gülen'in iade isteğinin ABD yasalarına uygun şekilde ele alınacağını dile getirdi.

Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçilmiş hükümeti desteklediğini söylediğini belirterek, ABD'nin, Türkiye'deki demokrasiyi devirmek üzere yapılan her türlü girişime şiddetle karşı çıktığını yinelediğini söyledi.



Obama, "Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreç hukuka uygun şekilde ilerleyecek; karar verici ben değilim" dedi.

İçişleri ve Adalet Bakanı, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gidiyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Fethullah Gülen’in iadesi konusunu görüşmek için ABD’ye gideceğini söyledi.

ABD: Birlikte çalışalım

ABD yönetimi, darbe girişimi sonrası Ankara’ya yaptığı soruşturma için teknik destek sağlama önerisinden sonra ikinci bir kritik teklifte daha bulunmuştu. Washington, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fetullah Gülen’in iade başvurusuna yardım edecek, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı mensuplarından oluşacak karma bir özel ekip kurulup Ankara’ya yollanabileceğini belirtmişti.

İade talebi elektronik ortamda iletilmişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" demişti.