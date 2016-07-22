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15 Temmuz Darbe Girişimi

İçişleri ve Adalet Bakanı, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye gidiyor

İade talebi elektronik ortamda iletilmişti

22 Temmuz 2016 20:23

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Fethullah Gülen’in iadesi konusunu görüşmek için ABD’ye gideceğini söyledi. 

 

ABD: Birlikte çalışalım

 

ABD yönetimi, darbe girişimi sonrası Ankara’ya yaptığı soruşturma için teknik destek sağlama önerisinden sonra ikinci bir kritik teklifte daha bulunmuştu. Washington, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fetullah Gülen’in iade başvurusuna yardım edecek, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı mensuplarından oluşacak karma bir özel ekip kurulup Ankara’ya yollanabileceğini belirtmişti.

 

İade talebi elektronik ortamda iletilmişti

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" demişti. 

 

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