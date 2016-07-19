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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fethullah Gülen'in iadesi elektronik ortamla ABD'ye iletildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in 4 ayrı dosyayla iadesinin istendiğini söyledi

19 Temmuz 2016 23:48

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" diye konuştu. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP grup toplantısı sonrasında TBMM’deki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre; Bozdağ, Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye gönderilecek dosyalarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek; "Bugün itibariyle 4 ayrı dosyadan iadesi ABD’den istenmiştir. Dosyalar, Adalet Bakanlığı’ndan ABD’ye  iletilmek üzere İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. Elektronik ortamdan ABD’nin ilgili ve yetkili makamlarına iletilmiştir. ABD’den, bu dosyalarla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra Fethullah Gülen’in iadesini beklediğimizi ifade etmek isterim” dedi.

 

“Geçici olarak tutuklanmasını talep ettik”

 

Fethullah Gülen’in iadesi için dosyaların detaylarının sorulması üzerine Bozdağ, şöyle konuştu; “Ankara’da devam eden soruşturmalar var. Oradan istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 dosya var. Bursa’da dosya var. Şu anda 4 dosyadan istenmiş durumda. 15 Temmuz 2016 Fethullah Gülen’in emir komutasıyla gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. İfadeler alınıyor, gözaltılar ve tutuklamalar var. Toplanan delillerin incelenmesi, analiz edilmesi söz konusu. Fethullah Gülen’in bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik.”

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Barack Obama'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen'in iade durumununu konuştuğu öğrenildi.

 

 

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