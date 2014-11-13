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Wall Street Journal, Türkiye'de yayın hayatına son veriyor

Mobil uygulama ve web aracılığıyla ulaşılabilen The Wall Street Journal Türkiye sitesi yayın hayatına Nisan 2013'de başlamıştı

13 Kasım 2014 15:54

Wall Street Journal, Türkiye ve Almanya web sitelerini kapatma kararı aldı. News Corp'un Dow Jones birimi Çarşamba günü, Almanya ve Türkiye'deki yerel dilde yayın yapan bir takım haber siteleriyle bir radyo yayın birimini ve ortağı olan gazetelerdeki pazar ekini kapatacaklarını açıklamıştı.

Mobil uygulama ve web aracılığıyla ulaşılabilen The Wall Street Journal Türkiye sitesi yayın hayatına Nisan 2013'de başlamıştı.

 

Genel yayın yönetmeni haberi doğruladı

 

WSJ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Toros da, kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin olarak açıklama yaptı:

"Bugüne kadar kaliteli habercilik yolunda bizimle birlikte olan tüm dostlara teşekkür ederim."

 

Günlük finans ve haber gazetesiydi

 

The Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesidir. 

8 Temmuz 1889 tarihinde kurulan gazetenin 1983 yılında The Wall Street Journal Europe ismiyle Avrupa'da, 1976 yılında ise The Wall Street Journal Asia ismiyle Asya'da yayımlanan versiyonları da vardır.

New York merkezli gazetenin sahibi Dow Jones & Company şirketidir. Asya ve Avrupa versiyonları da yayımlanan gazetenin günlük sirkülasyonu 2013 yılı verilerine göre 2 milyondan fazladır. Aynı şekilde internet okuyucu sirkülasyonu günde 900,000 civarındadır.

The Wall Street Journal, ismini dünya ve ABD ekonomisinin kalbinin attığı Manhattan'daki Wall Street caddesinden almaktadır. Gazete, Pulitzer Ödülü'nü 33 kez kazanmıştır.

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