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Ekonomi

Doğan Holding WSJ'nin 'Hürriyet' haberini yalanladı

Doğan Holding, Wall Street Journal'ın Hürriyet Gazetesi'nin satışı ve ortaklık opsiyonlarını değerlendirdiğine ilişkin haberin doğru olmadığını açıkladı

23 Ekim 2014 02:45

Doğan Holding, bugün Hürriyet Gazetecilik ile ilgili bir internet sitesinde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığnı açıkladı.

Doğan Holding’ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bugün (22.10.2014) Borsa İstanbul A.Ş.’de 2’nci seansın kapanışını müteakip bir İnternet Sitesi’nde (Wall Street Journal - Türkiye), doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin “satışı veya ortaklık konusunda opsiyonların değerlendirilme kararı alındığı ve olası alıcılarla görüşüldüğü” şeklinde yanlış bir haberin yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek özel bir durum bulunmamaktadır. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin 9’uncu maddesine istinaden yapılmaktadır.”

 

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