WSJ: 'Ak Saray' için harcanan para ile Mars'a üç uydu gönderilebilirdi

Atatürk Orman Çiftliği'ne inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı konutu, mimarisinden, yapıldığı araziye kadar birçok boyutu ile tartışılıyor. "300 milyon dolar maliyeti olduğu tahmin edilen Cumhurbaşkanlığı konutuna harcanan para ile Mars'a 3 uydu gönderilebileceğini" hesaplayan akademisyen Emrah Aydınonat, wsj.com.tr'deki yazısında inşaat harcamalarını farklı bir bakış ile yeniden ele aldı.

wsj.com.tr'den Emrah Aydınonat'ın analiz haberinde, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görsele de yer verildi. Bir tarafta Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Başbakanlık (şimdi, Cumhurbaşkanlığı) konutunun maliyetini, diğer tarafta ise Hindistan'ın Mars'a giden uydusunun maliyetini gösteriyordu. Hürriyet'in 3.9.14 tarihli haberine göre Cumhurbaşkanlığı konutunun maliyeti 700 milyon TL'yi (300 milyon doları) aşıyor. Hindistan'ın Mars'a gönderdiği uydu ise 170 milyon TL'ye (74 milyon dolara) mal olmuş. Yani, bizim Cumhurbaşkanlığı konutuna harcadığımız para ile Hindistan Mars'a üç uydu daha gönderebilirmiş.

Buna ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013'de bedava kitap dağıtmak için harcadığı para 330 milyon TL civarındaydı. Yani, Cumhurbaşkanlığı konutuna harcanacak 700 milyon TL ile MEB'in kitap bütçesini üç katına çıkarılabilirdi. Ya da bu parayla tanesi yaklaşık 500 bin TL'den satılan yaşam odalarından satın alarak madenlerimizi daha güvenli hale getirilebilirdi.

Aydınonat'a göre, 700 milyon TL'yi kullanmanın pek çko yolu var; bunlardan bazıları şöyle:

Mars'a uydu göndermek, çocuklara kitap dağıtmak, Cumhurbaşkanlığı konutu inşa etmek, yaşam odası satın almak, sığınmacılara yardım etmek veya başka bir şey yapmak.

Aydınonat, "Cumhurbaşkanlığı için alındığı söylenen Airbus 330-200 model uçak (500 milyon TL) veya Ankara'ya yapılan kapı ve saatler (31 milyon TL) için harcanan paralar da başka işlerde kullanılabileceğini" ifade ediyor.

Aydınonat'a göre sorulması gereken soruların bazıları şunlar:

Kamu otoritesi, bu büyüklükte paraları veya kaynakları ne için kullanacağına nasıl karar veriyor? Bir şeyi yaparken, vazgeçtiği diğer şeyleri dikkate alıyor mu? Bunları yapmak yerine daha güzel şeyler yapabilir miydi?

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