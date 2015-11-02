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Wall Street Journal: AKP'nin seçim galibiyeti büyük sürpriz

"AKP, ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndü"

02 Kasım 2015 00:21

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal, 1 Kasım genel seçimlerinden yüzde 49,14 oy oranına ulaşarak 316 milletvekili çıkaran AKP'nin büyük bir sürpriz yaparak yeniden ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndüğünü yazdı.

Wall Street Journal gazetesi ve İngiltere'de yayın yapan Financial Times gazetesi, AKP'nin Türkiye'deki genel seçimlerden yüzde 49,14 oy oranına ulaşarak 316 milletvekili çıkarmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha fazla yetki umudunu dirilttiği yorumunu yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Wall Street Journal, AKP'nin büyük bir sürpriz yaparak yeniden ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndüğünü yazdı.

Gazete yazısında AKP'nin yüzde 50'ye yakın oy alarak dört temel noktada avantaj yakaladığını vurguluyor:

Cumhurbaşkanı yetkilerinin artırılmasının önünün açılması,
Muhalefet partilerinin önemli ölçüde zayıflatılması,
Ekonomiye darbe vuran koalisyon görüşmelerinden kurtulunması, Türkiye'den IŞİD'e karşı daha kararlı duruş bekleyen Batılı müttefiklere karşı Erdoğan'ın daha fazla güç elde etmesi.

Haberde "Sonuçlar, AKP'nin ve Erdoğan'ın verdiği 'Artan güvenlik sorunlarını sadece tek parti iktidarı çözebilir' mesajının 7 Haziran'da partiye sırtını dönen seçmende karşılık bulduğunu gösteriyor" deniyor.

 

FT: Erdoğan'ın taktiksel başarısı

 

"Erdoğan zaferin eşiğinde" başlığını kullanan Financial Times gazetesi ise seçimler sonrası ilk sonuçların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçime gitme taktiğinin başarısını gözler önüne serdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden Ross Wilson, "Erdoğan için ve Erdoğan'ın görmek istediği Türkiye için çok şey risk altındaydı, özellikle de başkanlık sistemi" yorumunu yaptı.

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