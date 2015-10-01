Vuslat Doğan Sabancı: Aileme, yöneticilere, yazarlarımıza çok büyük tehditler yapılıyor

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, saldırıya uğrayan Ahmet Hakan’ı ziyareti sonrasında konuşarak, “Maalesef aileme, yöneticilere, yazarlarımıza çok büyük ciddi ciddi tehditler yapılıyor” dedi. Sabancı, “Bundan sonra ve bundan sonra bütün siyasileri de iş dünyasını da sivil toplum örgütlerini de şuna davet ediyorum; bu dili bırakalım. Çünkü her tehdidi yapan töhmet altında kalır” şeklinde konuştu.

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, dün gece evine girmek üzereyken 4 kişinin saldırısına uğrayan Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programı sunucusu Ahmet Hakan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Vuslat Doğan Sabancı şunları söyledi:

"Türkiye'de şiddetin, tehdidin bu kadar pervasızca bu kadar kolay söylenebilmesi ve her gün tırmanması çok çok üzücü. Ve umuyorum ki bugün bu yaşanan olay şuraya getirsin Türkiye'yi; artık herkes bu tehdit dilini bıraksın. Tehdit bu kadar hızlıca, kolayca yapılan bir şey olmasın. Türkiye bu tehdit ve şiddet dilinden kurtulsun. Bu şiddet, hiçbirimizi iyi bir yere götürmüyor.

“Maalesef aileme, yöneticilere, yazarlarımıza ciddi tehditler yapılıyor"

Maalesef aileme, yöneticilere, yazarlarımıza çok büyük ciddi ciddi tehditler yapılıyor. Bir takım medya, her gün bir köşe yazarı bir televizyon kanalında çıkıp çok kolayca tehditler savurabiliyor. Terörist diyorlar, başka şey diyorlar, o kadar ağıza alınmayacak şeyler yapıyorlar. Ama sonunda işte hepimizi üzen bir olay gerçekleşiyor. Bunlar hedef gösterme, bunlar şiddeti kışkırtma ve körükleme... Umuyorum ki artık bir son olsun. Bundan sonra ve bundan sonra bütün siyasileri de iş dünyasını da sivil toplum örgütlerini de şuna davet ediyorum; bu dili bırakalım. Çünkü her tehdidi yapan töhmet altında kalır.

"Üzüntüyle izliyoruz ama korkmuyoruz"

Sabancı bir gazetecinin "Siz özellikle bu tehditlerden sonra korkuyor musunuz? Çünkü artık yerini fiili olarak şiddete bıraktı. Doğan grubuna yönelik birçok şey oldu." şeklindeki sorusunu da şu şekilde yanıtladı,

"Biz bunları üzüntüyle izliyoruz ama korkmuyoruz. Korkarak bu işi yapamayız. Biz gazeteciliğimizi yapıyoruz. Olduğumuz yolda yürümeye devam ediyoruz ve Allah'a güveniyoruz. Hukuğa güveniyoruz tabii herşeyden önce. Herşeyden önce hukuğun işlemesi lazım.

Bugün buraya gelenler (saldırganlar), uzun zamandan beri Ahmet Hakan'ı takip ediyorlarmış. Burada bir kafe var, pazartesi günü gelmişler, oturmuşlar ve beklemişler bu saldırganlar. Daha sonra televizyon kanalından çıkarken görüntüleri var. Takip edip buraya gelmişler. Şimdi bunların kim olduğu bulunup cezalarını çekmesi lazım. Hukuğun, savcıların burada bu tehditleri savuranlara önlem alması lazım. Biz tekzipler yapıyoruz bu yayınlar durdurulsun diye ama maalesef tekzip kararlarını çıkartamıyoruz. Umuyorum ki bu konularda daha hassas olunur. Hassasiyet çok önemli. Bütün toplumu, siyasilerimizi, yargımızı herkesi hassas olmaya davet ediyorum."