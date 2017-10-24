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Sağlık

Vücut geliştirmek için kanser ilaçlarını tüketenlere bakanlıktan uyarı: Hastalarını mağdur etmeyin

"Yıl sonuna kadar tamoxifen etkenli 140 bin kutu ilacın ithal edilecek"

24 Ekim 2017 11:53

Türkiye'ye tek bir firmadan getirilen "tamoxifen" maddeli meme kanseri ilacının vücut geliştirmek isteyen kişiler tarafından reçetesiz temin edilerek stok yapıldığını doğrulayan Sağlık Bakanlığı, "Hem meme kanseri hastalarını mağdur etmemek hem de sağlığınız için bu ilaçtan kaçının" uyarısında bulundu. 

Bakanlık ayrıca, yıl sonuna kadar tamoxifen etkenli 140 bin kutu ilacın ithal edileceğini ve Türkiye'de de üretimine başlanacağı bilgisini aktardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada karaborsa ve eczanelere yönelik denetimlerin süreceği vurgulandı.

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Türkiye'ye tek bir firmadan getirilen "tamoxifen" maddeli meme kanseri ilacı, erkeklerde meme sarkmasını önlediği için spor salonları tarafından stoklandı. Piyasadan toplanan "tamoxifen" maddeli ilaç mayıs ayından itibaren tükenmiş durumda. Kanser hastası olanlar ise eczanelerde bulamadığı ilacı daha pahalı bir fiyata karaborsadan satın alıyor.

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