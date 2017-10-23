Kanser ilacını spor salonları tüketti; hastalar ilaç bulamıyor

Türkiye'ye tek bir firmadan getirilen "tamoxifen" maddeli meme kanseri ilacı, erkeklerde meme sarkmasını önlediği için spor salonları tarafından stoklandı. Piyasadan toplanan "tamoxifen" maddeli ilaç mayıs ayından itibaren tükenmiş durumda. Kanser hastası olanlar ise eczanelerde bulamadığı ilacı daha pahalı bir fiyata karaborsadan satın alıyor.

Sağlık Bakanlığı, ilacın vücut geliştirmek isteyen kişiler tarafından reçetesiz temin edilerek stok yapıldığını doğruladı.

Haberturk'ten Öznur Karslı'nın araştırma haberi aynen şöyle:

Meme kanseri tedavisinde kullanılan ‘tamoxifen’ etken maddeli ilaç, Türkiye’ye uzun süre önce iki firma tarafından getiriliyordu. İlacın büyük kısmını karşılayan firma, 2017 yılı başlarında pazardan çekilerek krizin ilk sinyalini verdi. Diğer firma ise talebi karşılamakta yetersiz kalınca kriz büyüdü. Elde kalan stoklar mayıs ayında tükenince hastalar karaborsadan ilaç almaya başladı. Birçok kadın, sosyal medyada bir araya gelerek yardım istedi. Bazıları fazla ilaçları paylaştı.

‘Tamoxifen' stoku yapıldı

Yaşanan krizin ardından, içeriğindeki anti-östrojen maddesi nedeniyle vücut geliştiren erkeklerde meme sarkmasını (jinekomasti) da önlediği için elde kalan stok ilaçların spor salonlarına gittiği ortaya çıktı. Bazı hastalar, ilacı spor salonlarında sormaya başladı. Çok sayıda spor salonu, vücut geliştiren üyelerinin kış ayları yaklaştığında 4 hafta boyunca kullanmaları gereken kürler için kanser ilacını aylar öncesinden temin etti.

Sağlık Bakanlığı, ilacın vücut geliştirmek isteyen kişiler tarafından reçetesiz temin edilerek stok yapıldığını doğruladı. Türkiye’ye son 1 ay 93 bin kutu ilaç ithal edilse de yapılan araştırmaya göre ilaç İstanbul’un birçok ilçesinde bulunamıyor.

Bin kutu ilaç için internetten satış

İnternette ise ‘tamoxifen’ etken maddeli iki farklı isimli ilaç, normalin 3-4 katına fiyatlarla satılıyor. Fiyatı 25 ile 52 lira arasında değişiyor. İlaçlardan bir tanesi etken madde ile aynı adı taşıyor. Bu ilaçlar bazı internet siteleri tarafından, istenildiği takdirde bin kutuya kadar temin edilebiliyor. İddialara göre bazı kişiler anlaşmalı oldukları ilaç depoları üzerinden ilaçları temin ederken, ilaç depolarının ilacın promosyonlarını sattığı da ileri sürülüyor. Ancak yurtdışından kaçak getirilmiş olma olasılığı da büyük. İlacın bazı internet sitelerindeki fiyatı ise 139 liraya kadar çıkıyor. Siteler, ilacın stoklarda kalmadığını belirtip en az 4 paket alınması gerektiğini tavsiye ediyor.

‘Spor salonları için veriyorum'

Habertürk’ün müşteri gibi aradığı internet sitesinin yetkilisi, ilaç bulunamadığı için 200 kutu stok yaptığını söyleyip ilaca nasıl ulaştığını şöyle anlattı: “Depodan temin ediyorum. Günde 30-40 kutu satıyorum. Kutusu 139 lira. Spor salonları için veriyorum. İlacı depolardan reçetesiz olarak bin adet alabiliyorum. Size bin kutu için adedini 100 liradan yardımcı olurum. İnternette başka bulamazsınız. İlaç depolarından nasıl aldığımız bizim sorunumuz, onu boşverin.Türkiye’de bu ilaç 2 ay sonra hiçbir şekilde bulunamayacak, üretim yok.”

‘Doktorlara yazdırıyoruz'

Kanser ilacının teminindeki bir başka tiraji-komik durum ise bazı spor salonlarının sezonunun başlamasıyla bu ilaca olan ihtiyacının artması. Ancak kimi spor salonları hasta gibi kendilerinin de ilacı bulamadığından şikâyetçi. İstanbul Kâğıthane’deki bir fitness salonunun yetkilisi, bu zamana kadar ilacı bazı ecza depolarından ya da tanıdıkları doktorlara yazdırarak temin ettiklerini söyledi. Hastaların da ilacı kendilerine sorduğunu belirten yetkili, sporcuları için ‘tamoxifen’ içeren kürleri hazırlamakta sorun yaşadıklarını ifade ederek, “Elimizde ilaç yok” dedi.

Kas kütlesi için

Vücut geliştiren sporcular, kas kütlelerini artırmak için ‘anabolik steroid’ denilen ilaçları kullanıyor. Bu ilaçların erkeklerde görünüm açısından belirgin yan etkisi meme ucu sarkması şeklinde oluyor. Stereoidlerin diğer ciddi yan etkileri ise karaciğer hasarı, kolesterol seviyelerinde zararlı değişiklikler, kalp kası zararı, hipertansiyon. Sporcular stereoidlerin meme ucu sarkması etkisine karşılık ise meme kanserinde östrojen hormonunu kontrol altına alan ‘tamoxifen’le çözüm buluyor.

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