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Yaşam
Deutsche Welle

Mujica’nın vosvosuna bir milyon dolarlık teklif

Dünyanın en yoksul devlet başkanı Mujica, arabasını sattığı taktirde, sosyal konut programına bağışlayacak

06 Kasım 2014 23:20

Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ya Volkswagen
marka eski ‘kaplumbağa' otomobili için bir milyon dolarlık teklif yapıldı. Haftalık Busqueda dergisinin haberine göre Mujica'ya teklif, haziran ayında Bolivya'da düzenlenen G77 zirvesi sırasında karşılaştığı bir Arap şeyhinden geldi.

Uruguay'ın mütevazılığıyla ve özel yaşamında lüksten uzak durmasıyla tanınan solcu devlet başkanı, 27 yaşındaki otomobili için daha önce de sık sık teklifler almış, ancak meblağ hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

‘Dünyanın en yoksul devlet başkanı' olarak bilinen Mujica'nın teklif üzerinde ciddi bir şekilde düşündüğü ve otomobilin satışından gelecek parayı sosyal konut yapımına yönelik bir hükümet programına bağışlamayı planladığı bildirildi.


79 yaşındaki Ukrayna Devlet Başkanı daha ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde mavi vosvosunun içinde görülmüştü. Mujica, anayasa gereği yeniden aday olamayacağı için seçimlere katılmamıştı.

Merkez sol ittifak Frente Amplio'dan Tabare Vazquez  ile Milli Parti'den Luis Lacalle Pou arasında seçimin ikinci turu 30 Kasım'da yapılacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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