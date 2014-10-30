Farklı bir lider portresi; maaşının %90'ını bağışladı, mal varlığı 1800 dolar, 3 bacaklı köpeği var

Köhne bir çiftlikte yaşayan, maaşının yüzde 90'ını bağışlayan, makam aracı yerine kendine ait 1987 model bir 'tosbağa' kullanan ve dünyanın en yoksul lideri olan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, maaşının bağışlamadığı yüzde 10'luk kısmıyla mütevazı bir hayat sürdürüyor

Posta.com.tr'nin haberine göre, 1 Mart'ta başkanlık görevini bırakacak olan Mujica bu tarihe kadar yetişmesi için evinin karşısındaki ahırın okul yapılması için eşinin ve kendisinin bütçesinden inşaat başlattı.

Arjantin resmi haber ajansı Telam'a açıklamalarda bulunan Mujica, ziraat okulu yapılması düşünülen inşaatı 1 Mart'a kadar tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

'Amacım okulu açmak'

Geçen pazar yapılan seçimlerde yasalar gereği yeniden devlet başkanlığına aday olamayan ancak Uruguay tarihinin en fazla oy alan senatörü seçilen Mujica “Çalışmalar başladı. Niyetim senatörlük yemini etmeden okulu eğitime açmak” diye konuştu.

Güney yarımküredeki Uruguay'da 2015 öğretim yılı 1 Mart itibari ile başlayacak.

Evinin güvenliğini 3 bacaklı köpeği sağlıyor

Sıradan ve sade yaşam tarzı nedeniyle "en fakir başkan" unvanını taşıyan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, dün düzenlenen seçimlerle birlikte görevini tamamladı. Oy kullanmaya eski model Volkswagen bir araçla gelen Mujica, özellikle sosyal reformlar ve marihuananın yasallaştırılması gibi icraatlarıyla akıllarda kaldı. Yasalar gereği yeniden aday olamadı.

Köhne bir çiftlikte yaşayan ve maaşının büyük bölümü bağışlayan Uruguay Devlet Başkanı çok farklı bir portre çiziyor.

Evin dışında çamaşırlar kurutuluyor. Evin suyu bahçede etrafını otlarla kaplı bir kuyudan geliyor. Güvenliği sadece iki polis memuru ve üç bacaklı Manuela adlı köpek sağlıyor.

Burası, yaşam tarzı diğer dünya liderlerinden keskin biçimde ayrılan Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın konutu.

Başkan Mujica, Uruguay devletinin liderlerine tahsis ettiği lüks konutta yaşamaktan kaçınmış, karısının başkent Montevideo'nun hemen dışında bulunan ve toprak bir yoldan ulaşılabilen çiftlik evinde kalmayı tercih etmişti.

Başkan ve karısı, birlikte tarlada çalışıyor, çiçek yetiştiriyorlar.

Mal varlığı 1800 dolar

Uruguay’da resmi görevliler için mal varlığı beyanında bulunmanın zorunlu olması nedeniyle, Mujica, 2010 yılında varlığını açıklamıştı. O dönemde 1800 dolar olan mal varlığı, Volkswagen’in 1987 model bir Beetle modeliyle eş değerde. Bu yıl mal varlığı beyanına, eşinin mal varlığının yarısını da ekledi.

Toprak, traktörler ve bir evin paylarından oluşan bu yeni mülklerle sahip olduğu mal varlığı 215 bin dolara çıktı.

Bu yeni duruma rağmen, zenginliği Devlet Başkan Yardımcısı Danilo Astori’nin varlığının üçte ikisi, Mujica’nın selefi Tabare Vasquez’in varlığınısa üçte biri oranında.

2009 yılında Devlet Başkanı seçilen Mujica, 1960 ve 1970’li yıllarını, Uruguay’ın Küba devriminin etkisi altındaki gerilla grubu Tupamaros’un saflarında yer alarak geçirmişti.

6 kez vuruldu

Altı kez vuruldu ve 14 yılını cezaevlerinde geçirdi. Tutukluluk süresinin önemli bir bölümü çok zor koşullar ve tecrit altında geçti.

Uruguay’ın demokrasiye döndüğü 1985 yılındaysa serbest bırakıldı.

'Kendimi yoksul hissetmiyorum'

Mujica, bu yılların hayata bakışını şekillendirdiğini belirterek, "En yoksul devlet başkanı olarak anılıyorum ama kendimi yoksul hissetmiyorum. Yoksul insanlar sadece pahalı bir hayat tarzına sahip olmayı sürdürmek adına çalışan insanlardır ve her zaman daha fazlasını, daha fazlasını isterler" diye konuştu.

'Garip bir ihtiyar gibi görenebilirim ama bu benim seçimim'

Mujica, "Bu bir özgürlük meselesi. Çok fazla mülke sahip değilseniz kendinizi hayatınız boyunca köle gibi çalışmak zorunda hissetmezsiniz ve böylece kendiniz için çok daha fazla zamanınız olur. Garip bir yaşlı adam gibi görünebilirim ama bu özgür bir seçim" dedi.